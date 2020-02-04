Коронавирус и «Формула-1». 5 февраля решится судьба Гран-при Китая

Стратегическая группа "Формулы-1" в среду, 5 февраля, соберется для того, чтобы обсудить вопрос об отмене Гран-при Китая из-за распространения коронавируса 2019-nCoV, об этом сообщает Autosport. Этап "королевских гонок" в Шанхае должен пройти с 16 по 19 апреля.

Ранее руководство "Формулы-Е" совместно с Международной автомобильной федерацией (FIA) приняло решение отменить гоночный этап электросерии в Санье. Позже появилась информация, что организаторы Гран-при Китая выступили с инициативой обменяться датами проведения этапа "Формулы-1" с Россией.

Промоутер российского этапа "королевских гонок" Алексей Титов в интервью ТАСС опроверг возможность смены даты проведения Гран-при России: "Дата Гран-при утверждена Международной автомобильной федерацией (FIA) в октябре прошлого года и остается без изменений".

Напомним, Китай стал эпицентром нового коронавируса 2019-nCoV – вспышка пневмонии, которая была зарегистрирована в декабре 2019 года. Число заразившихся перевалило за 20 тысяч человек, скончались от инфекции уже более 420.

Источник: Вести

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