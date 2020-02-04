Туркменистан строит новый город с нуля

Туркменистан закупит за рубежом оборудование и материалы общей стоимостью полтора миллиарда долларов для строительства нового города с нуля, сообщило во вторник правительство этой центральноазиатской страны.

Проект курирует сын президента Гурбангулы Бердымухамедова.

38-летний Сердар Бердымухамедов, единственный сын президента, которого некоторые наблюдатели считают потенциальным преемником главы государства, стал главой Ахалского велаята (области), которому его отец поручил построить новый административный центр региона.

На этой неделе президент Бердымухамедов подписал указ о выделении 1,47 миллиона долларов для импорта строительных материалов, оборудования и других предметов для нового города, который пока даже не получил названия.

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