В Москве «заминировали» все станции метро и ряд вокзалов

Правоохранители проверяют анонимные сообщения о минировании всех станций московского метрополитена, трех вокзалов и нескольких районных судов, сообщил представитель экстренных служб столицы.
«Анонимные звонки об угрозах взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов и нескольких судов. Идут проверки», – сказал источник РИА «Новости».
Такие письма пришли в торговые центры «Леруа Мерлен» в Подмосковье: в Химках, Пушкино, Красногорске и Ногинске.
В пресс-службе Мосгорсуда отметили, что эвакуированы семь районных судов: Басманный, Мещанский, Зеленоградский, Савеловский, Кунцевский, Коптевский и Тверской.
По словам пресс-секретаря Коптевского суда Никиты Мутина, к зданию вызвали полицию и кинологическую службу.
Кроме того, источник в экстренных службах сообщил, что в Москве также после анонимных сообщений о «минировании» проверяют две больницы – городскую клиническую больницу им. Д. Д. Плетнева и городскую клиническую больницу С. П. Боткина, передает ТАСС.
О «минировании» всех станций метро сообщалось 27 января, а 22 января – более 30 станций, названия которых начинаются с буквы А и Б. После проверок угрозы не подтвердились.
Ранее сотрудники ЦОС ФСБ вычислили нидерландский сервис, с которого приходили тысячи сообщений о «минировании» российских судов, школ и больниц.
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