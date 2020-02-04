Турция заверила в уведомлении РФ о передвижении своих военных в Идлибе

Анкара всегда передает российской стороне информацию о перемещениях своих военных в сирийском Идлибе, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя атаку на турецких военных со стороны сирийской армии.

«Наши наблюдательные пункты в Идлибе установлены, чтобы наблюдать за перемирием. Цель наших военных, направляемых туда, – укрепить эти пункты, это наше естественное право. Я сказал вчера (главе российского МИД Сергею) Лаврову, что мы всегда уведомляем об этом россиян, чтобы по ошибке не было никаких столкновений с Россией. Невозможно, чтобы такого информирования не было», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости».

Он добавил, что РФ и Турция работают над снижением эскалации в Идлибе. «Мы с Россией работаем над тем, чтобы остановить нападения сил сирийского режима. У РФ здесь важная миссия», – сообщил глава турецкого МИД Турции, передает РИА «Новости».

Министр также объяснил отправку военной помощи в сирийский Идлиб укреплением наблюдательных пунктов. «Мы ответили (сирийской армии на обстрел наших военных) в Идлибе должным образом и продолжим поступать также. Переброска военной помощи в сирийский Идлиба предназначена для усиления наших наблюдательных пунктов», – подчеркнул Чавушоглу.

Напомним, в ночь на понедельник восемь турецких военных погибли в столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе в Сирии. Анкара пообещала отомстить за гибель своих военных. После этого истребители F-16 ВВС Турции, а также артиллерийские расчеты нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Шестой этап биатлонного Кубка IBU перенесен в другое место из-за теплой погоды, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов. Изначально этап Кубка IBU должен был пройти в немецком Арбере, но из-за сильного дождя и теплой погоды состоится в итальянском Мартелл-валь-Мартелло, где запланировано проведение и седьмого этапа. Международный союз биатлонистов отмечает, что даты и время гонок, а также программа […]