Samsung приступит к сборке самой быстрой памяти HBM2E в первом полугодии 2020 года

Компания Samsung готовится к началу сборки самой быстрой памяти стандарта HBM2E в течение первого полугодия 2020 года. Продукты этого типа пока не прошли официальную презентацию, однако многие фирмы продолжают состязания в вопросе скорости работы нового продукта.

Бренд SK Hynix обещал создать память с возможностью обмена данными на скорости в 460 Гб/с, тогда как и Samsung считает достижимым планки в 538 Гб/с. Параллельно провели обновление стандарта типа JEDEC. В составе последней название «HBM2E» не было сохранено, хотя Samsung в рамках пресс-релиза считает новый продукт техникой III поколения в своем сегменте. Формально, по стандарту является признанной исключительно HBM2, которая после появления прошла существенный процесс развития.

Сегодня единственный стек даёт возможность разместить микросхемы по 2 Гб в 12 ярусов. Иными словами, плата получит общий объём в 24 Гб. При наличии спецпроцессора достижим показатель в 96 Гб при установке 4 стеков. Высота платы не описывается. Компания Samsung уже пообещала создать линию серийной сборки микросхем стандарта HBM2E для плат памяти с применением техпроцесса 10 нм. Разработку называют Flashbolt, считая III поколением продуктов сегмента HBM в составе линейки южнокорейского бренда.

В рамках начального этапа станут реализоваться микросхемы, использующие 8 ярусов компонентов. Их общий объём составит 16 Гб. Стандартная скорость обмена данными заявлена на уровне в 3,2 Гб/с, что в результате переходит в 410 Гб/с во время подключения шины с разрядностью 1024. Компания Samsung подчеркивает, что память стандарта HBM2E может транслировать сведения на скорости в 538 Гб/с. При этом гарантии работы на подобной скорости в действительности нет.

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