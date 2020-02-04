Сын Никаса Сафронова при весе в 242 кг спародировал фото моделей для Instagram

Сын Никаса Сафронова весом 242 кг спародировал снимки моделей для Instagram. Фотосессия необычного характера была организована на пляже в африканском Занзибаре.

Лука Затравкин спародировал многие известные по снимкам для фотоблогов позы. Запечатлеть себя в подобном виде он просил друзей и туристов. Пианист во время отдыха встретил нескольких россиян, которые смогли узнать его.

«В настоящее время товарищи уже отбыли, поэтому обращаюсь с просьбами к прохожим. Как правило, реагируют достаточно отзывчиво. Удивлён вниманием со стороны местного населения. Для моего приезда большинство персонала гостиницы ознакомились с выступлениями на YouTube. После этого многие стали слушать Шопена и Рахманинова. Менеджер Исайя заявил, что не проходит ни дня без ознакомления с новым классическим произведением. Кажется, что совершенно разные культуры у народов. И всё равно люди уважают — приятно», — отмечает музыкант.

Сын Никаса Сафронова отметил, он игнорировал температуру и параллельно с употреблением антибиотиков выступал в новогодние праздники на различных концертах. При этом ему посчастливилось повстречать Жерара Депардье. Актер приглашал музыканта во Францию со словами о готовности подготовить роскошного поросёнка, если Лука Затравкин начнёт есть мясо. Музыкант отметил, ради мировой знаменитости «можно и животное съесть».

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