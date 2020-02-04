Сын Никаса Сафронова при весе в 242 кг спародировал фото моделей для Instagram

Сын Никаса Сафронова весом 242 кг спародировал снимки моделей для Instagram. Фотосессия необычного характера была организована на пляже в африканском Занзибаре.
Лука Затравкин спародировал многие известные по снимкам для фотоблогов позы. Запечатлеть себя в подобном виде он просил друзей и туристов. Пианист во время отдыха встретил нескольких россиян, которые смогли узнать его.
«В настоящее время товарищи уже отбыли, поэтому обращаюсь с просьбами к прохожим. Как правило, реагируют достаточно отзывчиво. Удивлён вниманием со стороны местного населения. Для моего приезда большинство персонала гостиницы ознакомились с выступлениями на YouTube. После этого многие стали слушать Шопена и Рахманинова. Менеджер Исайя заявил, что не проходит ни дня без ознакомления с новым классическим произведением. Кажется, что совершенно разные культуры у народов. И всё равно люди уважают — приятно», — отмечает музыкант.
Сын Никаса Сафронова отметил, он игнорировал температуру и параллельно с употреблением антибиотиков выступал в новогодние праздники на различных концертах. При этом ему посчастливилось повстречать Жерара Депардье. Актер приглашал музыканта во Францию со словами о готовности подготовить роскошного поросёнка, если Лука Затравкин начнёт есть мясо. Музыкант отметил, ради мировой знаменитости «можно и животное съесть».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Шестой этап биатлонного Кубка IBU перенесен в другое место из-за теплой погоды, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов. Изначально этап Кубка IBU должен был пройти в немецком Арбере, но из-за сильного дождя и теплой погоды состоится в итальянском Мартелл-валь-Мартелло, где запланировано проведение и седьмого этапа. Международный союз биатлонистов отмечает, что даты и время гонок, а также программа […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Экономист объяснил, почему банки перестали выдавать кредиты в магазинах / 12 января
- Продюсер «Грибов» Бардаш попал в базу «Миротворца» после интервью Дудю / 11 декабря
- Нардеп Василенко: Инвесторы в сферу «зеленой» энергетики уже готовы подавать иски против Украины / 18 декабря
- Гаджеты: PALIT анонсировал начало продаж геймерских видеокарт nVidia Turing — GTX 1650 SUPER / 3 декабря
- «Прогресс МС-13» с новогодними подарками пристыковался к МКС / 9 декабря
- Польша усомнилась в праве Украины требовать от РФ признания «голодомора» / 5 января
- «Интерфакс»: СК завершил расследование дела Baring Vostok / 27 декабря
- Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном о поставках нефти / 29 января