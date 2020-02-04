«С заводов по бросовым ценам продавали Москве белорусский сахар». Лукашенко объяснил задержание глав сахарных заводов их связями с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что директора всех сахарных заводов страны, об исчезновении которых стало известно в конце января, были задержаны Комитетом государственной безопасности. Об этом пишет РБК. Президент обвинил руководителей предприятий в сбыте сахара в Россию «по бросовым ценам».

«Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве «прокладку» — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — сказал Лукашенко журналистам.

Ранее стало известно, что директора Городейского комбината 24 января сняли с самолета, когда он собирался лететь в Мюнхен. 27 января директор Слуцкого сахарорафинадного завода якобы «улетел в отпуск». Глава Скидельского сахарного комбината якобы «уехал в Минск», а директор Жабинковского сахарного завода просто перестал появляться на рабочем месте.

По словам источника издания Tut.by, директоров могли задержать в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности. Как отмечает издание, фигурантом «сахарного дела» является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов.

28 января появилась информация, что директоров задержали по делу о коррупции, которое расследует Комитет госбезопасности Белоруссии. По словам источников Tut.by, на тот момент уже были задержаны 11 человек, и задержания продолжались.

Позже выяснилось, что пропажа всех руководителей белорусских сахарных заводов может быть связана с делом об организации мошеннических поставок в Россию.

По данным Белстатт, 90% белорусского сахара продают в Россию.

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