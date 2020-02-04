Литва предложила Белоруссии обсудить вопросы поставок нефти и газа

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на переговорах с белорусским коллегой Владимиром Макеем предложил обсудить вопросы организации регулярных поставок нефти через территорию Литвы, а также возможности альтернативных поставок газа.
«Мы можем обсудить возможность регулярных поставок нефти в будущем. Можем рассмотреть технические возможности альтернативных поставок газа», – сказал глава МИД Литвы, передает ТАСС.
Ранее о готовности полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами заявлял глава Госдепа Майкл Помпео на встрече с Александром Лукашенко.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об отношениях Белоруссии и США.
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Последнее: Американскому морскому пехотинцу Полу Уилану, который ожидает суда по обвинениям в шпионаже, продлили арест до 29 марта. Уилан, который имеет американский, британский, канадский и ирландский паспорта, был задержан в декабре 2018 года и обвинен в шпионаже. Он отрицает выдвинутые против него обвинения, утверждая, что его подставили. В случае признания виновным ему грозит 20 лет тюрьмы.
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