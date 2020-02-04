Эксперт прокомментировал скандал на старте предвыборной кампании демократов США

«Берни Сандерс в итоге одержит убедительную победу в Айове, но на общий результат праймериз это не скажется», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал сообщения о технических сбоях во время подсчета результатов первых кокусов (собраний) Демократической партии в штате Айова.

«Сенатор Берни Сандерс всех опережает, у бывшего вице-президента Джо Байдена нет низовой поддержки, которая нужна для Айовы и Нью-Гэмпшира. Сандерс одержит убедительную победу в Айове», – комментируя фактическое начало предвыборной кампании демократов, заметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Первое собрание избирателей Демократической партии в штате Айова завершились конфузом организаторов. Они не смогли вовремя опубликовать результаты голосования. Первые результаты должны были появиться с закрытием избирательных участков в 21.00 по местному времени в понедельник (6 утра вторника по Москве), но задержались на неопределенное время. Как сообщил CNN, сбой был вызван ошибкой онлайн-приложения.

Партийное начальство начало экстренную телеконференцию со штабами кандидатов. Штаб сенатора Сандерса объявил о победе своего кандидата, ссылаясь на внутренние данные. Команда его соперника экс-президента Джо Байдена уже открыто выразил свое возмущение действиями организаторов и потребовал объяснений.

Как отметил ТАСС, особое внимание к кокусам в Айове вызвано тем, что с 1972 года (когда возникла традиция проводить первые собрания партийных активистов именно в этом штате), именно Айова играет роль политического барометра, который еще в начале каждой президентской кампании определяет лидеров и аутсайдеров. Не удивительно, что в связи со скандалом во время подсчета голосов возникли предположения о возможной подтасовке – например, с целью занизить число голосов, поданных за одного из кандидатов.

Дробницкий, впрочем, полагает, что есть факты, свидетельствующие в пользу серьезного технического сбоя, а не чьего-то злого умысло. «Во-первых, мобильное приложение и соответствующая система обработки данных используются впервые. К тому же, то, что компьютеры в США барахлят, не новость. В 2012 году единый сайт медстраховки Obamacare «висел» около четырех месяцев, невозможно было на нем зарегистрироваться. Эта тема стала поводом для шуток и карикатур на комедийных телеканалах. Поэтому не первый раз Америка с этим сталкивается», – напомнил американист.

При этом Дробницкий отметил: «За три-четыре дня до кокусов CNN и местная газета The Des Moines Register проводили опрос среди избирателей. Сначала они решили, что не будут публиковать рейтинги, потому что они могут сильно повлиять на партийный отбор, и решили приберечь результаты для себя. Ясно, что штабы Сандерса и Байдена могли их получить». Поэтому допустимо, хотя и маловероятно, что в Айове решили «помочь» Сандерсу, сославшись на технический сбой. «Там есть серьезные партийные активисты, поддерживающие различных кандидатов. К тому же кокусы снимались на видео, и докопаться до истинных результатов будет легко», – заметил Дробницкий.

При всем при этом, отмечает эксперт, в штабе экс-вице-президента Байдена испытывают беспокойство. «Если месяц назад весь штаб Байдена верил, что их лидер победит везде, то накануне кокусов в Айове в штабе стали снижать свои ожидания от голосования. Представители команды Байдена стали говорить о том, что Айова и Нью-Гэмпшир – непредсказуемые штаты, и здесь не ждут блистательных побед», – отметил эксперт. Это может говорить о том, что в штабе Байдена уже были данные о том, что их кандидат заметно отстает от сенатора Сандерса.

Дробницкий также отметил, что при всей своей символичности кокусы в Айове, скорее всего, не скажется на общих результатах праймериз (внутрипартийного голосования, на котором определится кандидат в президенты) у демократов. Дело в том, что штат Айова дает не так много делегатов на национальный съезд Демпартии – всего 41 из 4 тысяч, отметил эксперт. До съезда достаточно далеко – он пройдет с 13 по 16 июля в Милуоки, штат Висконсин.

Ажиотаж можно объяснить тем, что у демократов нет явного лидера – в гонке остается 11 кандидатов, в то время как фаворит избирателей-республиканцев уже определился. На кокусах избирателей Республиканской партии в той же Айове подавляющее большинство голосов получил действующий президент Дональд Трамп.





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