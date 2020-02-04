Не стоит обращать внимание, что в Киев не приехал министр обороны Турции. Главное, что были министры финансов и экономики

Зеленский и Эрдоган встретились во второй раз за полгода.

Стратегия 2023. Товарооборот между странами довести до $10 млрд (сейчас чуть более $4 млрд). По зоне свободной торговли девятый год переговоров без результата, но украинская позиция последовательная и логичная: не исключать из будущего соглашения украинскую сельхозпродукцию и тогда Турция получит украинский рынок бытовой техники. На короткое время турецкие агрохолдинги и российская сборка стиральных машин, посудомоек, кондиционеров почувствуют шок, а дальше все пойдет нормальным путем. Турецкие фермеры потянутся к Украине, как собственно уже происходит на Херсонщине, россияне будут еще меньше зарабатывать в Украине, а украинцы за то же качество бытовой техники будут платить на 30% меньше.

По военно-финансовому сотрудничеству. Не стоит обращать внимание, что в Киев не приехал министр обороны. Главное, что был министр финансов – зять Эрдогана – Берат Албайрак и министр экономики Рухсар Пекджан. Оба имеют большое доверие турецкого президента. Пока мало кто знает о деталях финансовой помощи на $40 млн от Турции украинской армии. Если это на условиях что-то купить в Турции – это одно дело, а если инвестировать в производство военной техники, которая нужна Украине, – другое.

Личное. Турция хочет от украинской власти закрытия структур Гюлена в Украине (речь идет о нескольких школах и культурных центрах). А еще Эрдоган настаивает на экстрадиции Нури Бозкыра, подозреваемого в убийстве в 2002 году писателя Неджипа Аблемитоглу. Бозкыра считают человеком проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по турецким данным, организовал попытку военного мятежа 2016-го…

Крымские татары и политзаключенные остаются на повестке дня, но это пока политическая дань. Пока коренной народ Украины не найдет уникальное предложение для Эрдогана и украинской власти – так и будем оставаться бедными родственниками, которым нужны жилье, мечеть и немного денег.

Космические амбиции Турции, строительство среднемагистрального и транспортного самолета, беспилотники различных классов, большой проект модернизации украинских мясокомбинатов по стандартам [сертификации] «халяль» и выход с ним на большой рынок 1,5-миллиардного мусульманского мира и еще около 50 проектов – это то, где лежат те самые $10 млрд товарооборота, а может и больше.

Обе страны объединяют размеры и нежелание крупных игроков (США, Китая, Великобритании, Франции и Германии) продавать Анкаре и Киеву некоторые технологии. Иногда Турция и Украина конкуренты, но в большинстве проектов могут гармонично дополнять друг друга. В Украине до сих пор есть творческие команды ученых и изобретателей в военной и технической областях, в Турции – современный менеджмент и деньги.

Источник: Осман Пашаев / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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