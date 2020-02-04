Рада назначила главу Ивано-Франковской ОГА Шмигаля вице-премьером и министром развития общин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал народных депутатов поддержать кандидатуру председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмигаля на должность вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».
За его кандидатуру проголосовало 278 народных депутатов.
Шмигаль с трибуны Верховной Рады принял присягу вице-премьер-министра Украины.
Сегодня Верховная Рада большинством голосов уволила экс-министра развития общин и территорий Алену Бабак, которая написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Шмигаль – экономист по образованию, возглавлял Ивано-Франковскую ОГА с августа 2019 года. С января 2018-го он был директором Бурштынской ТЭС. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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