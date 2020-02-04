Квинси Промес пропустит несколько недель из-за травмы

Бывший полузащитник московского "Спартака", ныне игрок амстердамского "Аякса" Квинси Промес получил повреждение в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов против "ПСВ" (1:0) из Эйндховена.

В матче с "ПСВ" Квинси принес победу своей команды, забив на 35-й минуте, а в концовке первого тайма получил повреждение. Вместо него на поле появился Лассина Траоре. Как сообщает пресс-служба "Аякса", 28-летнему футболисту диагностировали травму подколенного сухожилия, он пропустит несколько недель.

Blessure-update. 🤕

✚ @Joel_Veltman

✚ @QPromes

✚ @RyanBabel#ajapsv

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 3, 2020

Напомним, Промес перешел в "Аякс" летом 2019 года из испанской "Севильи" за 15,7 миллиона евро. В текущем сезоне нидерландец в составе амстердамской команды принял участие в 24 играх во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: Вести

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