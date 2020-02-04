УАЗ представил самую проходимую «буханку» за 1 миллион

Экспедиционная версия «буханки» создана на базе семиместной комплектации «Комби» классического семейства УАЗ СГР оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем ЗМЗ-40911.10 объемом 2,7 литра и отдачей 112 л.с. с 5-ступенчатой МКПП, подключаемым полным приводом и мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала.
Ломиться напрямую по кустам и лесам теперь позволяют мощные силовые бамперы с буксировочными петлями. Задний «силовик» — с кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством под американский «квадрат». Такие бамперы также позволяют поднимать за низ машину реечным домкратом, а конструкция переднего бампера облегчает доступ к установленной в нем 4-тонной электролебедке.
Задний «силовик» смущает своими торчащими «ушами». Есть сильное подозрение, что на пересеченной местности — при проезде глубоких ям и колей — выпирающий задний бампер будет «пахать» грунт. И сколько проживут на бездорожье фонари в его углах?
На крыше — специальный экспедиционный багажник увеличенной грузоподъемности с лестницей, а на высокие стенки багажника удобно крепить дополнительный свет, лопату или рулонный тент (так называемая «маркиза»).
Трубчатая защита защищает рулевые тяги, хотя мнение о ней двоякое: при движении назад она может «плужить» по колее. На экспедиционную «буханку» также поставили шины BFGoodrich AT размерностью 225/75 R16 на стальных дисках.
В салоне тоже есть отличия. Это белая контрастная прострочка сидений с тканевой водоотталкивающей обивкой. Базовый вариант оснащения подразумевает наличие функции подогрева передних кресел и пакета «Комфорт». В последний входят наружные дверные ручки новой формы, единый для замка зажигания и дверей ключ, раздвижные салонные форточки и открываемый изнутри при блокировке замок двери задка. Автомобиль доступен исключительно в оранжевом или защитном цветах кузова.
Стартовая цена УАЗ СГР «Экспедиция» составляет 975 000 руб. Для сравнения, цена на экспедиционные «Патриот» (от 1 050 000 рублей без скидок) и «Хантер» (от 1 млн рублей без скидок) стартует с этих же отметок.
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АвтоВести
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