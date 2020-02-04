В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами

Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами. При попытке закопать тело женщине стало плохо, она попала в больницу, где и созналась в убийстве, отметили в краевом управлении СКР.
ЧП произошло днем 2 февраля в Промышленном районе города. О мотивах 35-летней матери остается только догадываться, известно лишь, что роды прошли у нее дома, мальчик появился на свет здоровым, но прожил менее получаса. Женщина схватила ножницы и нанесла не менее 40 ударов в голову и тело.
Остановилась она только тогда, когда малыш замолчал. Злоумышленница завернула тело в пакет и положила в сумку, но захоронить не успела — ей резко стало плохо, так что пришлось вызвать бригаду скорой помощи. Медики сразу заподозрили неладное: после нескольких вопросов женщина созналась в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".
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