Коллекторы будут представляться номером, а не именем

Коллекторы будут представляться номером, а не именем

04.02.2020, 12:16, Новости дня

В Минюсте РФ объяснили защитой персональных данных намерение разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код, передает РИА Новости.

Теперь в начале каждого телефонного разговора с должником коллектор должен объяснить, от лица какого должника он обращается, и сообщить свое имя и индивидуальный идентификационный код. В случае если же у коллектора нет такого номера, ему придется назвать свое полное имя.

Источник: Вести



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