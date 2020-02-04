Коллекторы будут представляться номером, а не именем

В Минюсте РФ объяснили защитой персональных данных намерение разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код, передает РИА Новости.

Теперь в начале каждого телефонного разговора с должником коллектор должен объяснить, от лица какого должника он обращается, и сообщить свое имя и индивидуальный идентификационный код. В случае если же у коллектора нет такого номера, ему придется назвать свое полное имя.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Число жертв коронавируса в Китае выросло более чем на 60 человек, общее количество летальных исходов уже превышает 420 и продолжает расти. Китайские власти используют все меры для борьбы с эпидемией. В то же время гендиректор ВОЗ признал, что мировая система оповещения и профилактики болезней устарела. Однако общий процент смертности от коронавируса пока ниже, чем при […]