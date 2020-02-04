Коллекторам разрешат не называть своих имен: им раздадут псевдонимы

Сотрудникам коллекторских агентств разрешат ограничиваться специальными идентификаторами.

Российские коллекторы смогут не называть должникам свои полные имена. вместо этого взыскатели будут называть уникальные цифровые идентификаторы. Такое правило прописано в проекте федерального закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Так коллекторвов хотят защитить от агрессии должников.

В Минюсте отметили, что изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов». Цифровой псевдоним коллекторы получат при трудоустройстве.

«Коллекторы очень опасаются раскрывать имена рядовых сотрудников колл-центров. Если должник нервничает, он может свою агрессию направить на звонившего. Как минимум в новостях упоминались такие случаи. При этом сотрудники, которые занимаются обзвоном и информированием, обычно вообще не принимают решения в отношении должников», — рассказал председатель профильной комиссии Торгово-промышленной палаты Иван Рыков.

Ранее стало известно, что депутаты хотят запретить коллекторские агентства.

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