В Крыму решили ускорить работу по оценке ущерба от Украины

Рабочая группа по оценке ущерба Крыму от пребывания в составе Украины продолжит работу в новой каденции Госсовета Крыма в 2020 году, сообщил спикер парламента Владимир Константинов.

По его словам, работу группы необходимо активизировать, чтобы «четко обозначить сумму ущерба», передает ТАСС.

«Предлагается ввести в состав рабочей группы нашу коллегу Доброрез Оксану Геннадьевну (председатель Комитета Госсовета Крыма по экономической политике, промышленности и развитию предпринимательства – прим. ВЗГЛЯД), а также наших министров: Рукавишникова Евгения Александровича министра топлива и энергетики и Шеряко Дмитрия Ивановича министра экономического развития», – сказал Константинов.

Спикер добавил, что сейчас необходимо тщательно подсчитать нанесенный Украиной Крыму ущерб.

«Сейчас в Киеве кичатся тем, какой урон они нанесли нашей экономике и сколько заставили потратить Россию, перекрыв Северо- Крымский канал, обесточив линии электропередачи, блокировав транспортное сообщение. Что же, коллеги, учтем их признательные показания. Настанет время, мы заставим их платить по этим счетам», – добавил Константинов.

Рабочую группу по подсчету ущерба создали в Государственном совете Крыма в апреле прошлого года. В конце июня 2019 года группа представила первые результаты работы. По подсчетам специалистов, ущерб, нанесенный Украиной, составил 2,5 трлн рублей.





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