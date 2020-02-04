Мнение: Путинская конституция

Вспомнился бородатый анекдот про партсъезд, на котором Сталин предложил перекрасить Кремль в зеленый цвет и арестовать всех делегатов съезда.

— Почему в зеленый? — раздался вопрос из зала.

— Я не сомневался, что по первому вопросу возражений не будет – произнес Сталин.

А вспомнился этот анекдот, когда прочитал про опрос ВЦИОМ, который зафиксировал, что 91% респондентов высказались за закрепление в Конституции обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и других социальных выплат 91% граждан. 90% поддержали инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума.

В целом 79% респондентов заявили о важности изменений Конституции. И это удивительно, число поддерживающих могло быть и побольше, пенсии же будут индексированы! И МРОТ будет не ниже прожиточного минимума.

Вообще, думаю, если будет внесена поправка об упоминании в Конституции имени Владимира Путина, то народ и это изменение горячо поддержит. Например, формулировку ст. 80 можно было бы принять в новой редакции.

1. Владимир Путин является главой государства.

2. Владимир Путин является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.

3. Владимир Путин в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.

4. Владимир Путин как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.

Ну а почему бы и нет? Зачем делать вид, что поправки принимаются не под Путина? А когда Путин уйдет, народ уже привычно примет новые поправки в Конституцию.

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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