Жаловавшийся на нехватку денег паралимпиец из России стал доставщиком еды

В ноябре 2019 года спортсмен обращался за денежной помощью к депутату Госдумы.

Спортсмен и обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов стал курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге.

Жители Екатеринбурга рассказали, что видели 31-летнего спортсмена в ТРЦ «Гринвич», где он забирал заказ на доставку и был одет в фирменные цвета «Яндекс.Еды». В соцсетях также опубликовали несколько роликов с курьером, который идёт по торговому центру на протезах.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» рассказали, что они регулярно устраивают курьерами в свой сервис людей с ограниченными возможностями. Асташов начал работать со 2 февраля и «без труда прошёл все стандартные проверки».

«[Он] легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать. Михаил вышел на свою первую смену и выполнил первые заказы. Как и всех других курьеров, первое время его работу будет курировать супервайзер, он помогает всем новичкам адаптироваться к новой работе и выстроить процесс с учётом особенностей графика».

Кроме того, выяснилось, что Асташову не хватает денег на поездку в Токио для участия в Паралимпийских играх-2020. В ноябре 2019 года он даже обращался за помощью к депутату Госдумы Антону Шипулину и просил 360 тысяч рублей для поездки на отборочные соревнования в Австралии и ОАЭ.

«Отправим обращение меценатам, может, кто-нибудь откликнется. Сумма не такая большая за медаль Паралимпийских игр», — ответил ему депутат.

В декабре 2019 года Владимир Путин пообещал выделить квоты для паралимпийцев: «Когда на вас смотришь, понимаешь, что ограничений нет, наоборот — возможности безграничны». Ранее Фетисов назвал, Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта.

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