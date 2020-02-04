Россиян призвали готовиться к масштабному распространению коронавируса в стране

Минздрав пока не может прогнозировать, каким образом инфекция будет развиваться в России.

Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой.

По словам Краевого, Минздрав не может прогнозировать, каким образом инфекция будет развиваться в России. Он добавил, что она преимущественно поражает мужчин монголоидной расы.

Кроме того, стало известно, что для предотвращения летальной пневмонии от коронавируса российские власти выделили 1,2 млрд рублей. По данным Минздрава, в стране есть двухнедельный запас средств защиты от коронавируса. Речь идёт о предметах индивидуальной защиты — это маски, халаты, а также лекарственные препараты.

Пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, по состоянию на утро 4 февраля заболели 20633 человека. В России по-прежнему всего двое зараженных. От вирусной инфекции погибли 427 человек, в том числе двое человек за пределами материкового Китая.

Правительство РФ ранее приняло решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории КНР в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России. Кроме того, 46 авиаперевозчиков по всему миру приостановили полёты в Китай на фоне распространения коронавируса.

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