Плохо пахнущих и поющих россиян предложили высаживать из электричек

Пассажиров хотят также наказать за грязную одежду и игру на музыкальных инструментах.
Минтранс предложил высаживать пассажиров из электричек за мешающие другим людям плохой запах, грязную одежду, пение и игру на музыкальных инструментах.
Министерство предложило изменить некоторые правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса в 2013 году.
В частности, предлагается наказывать пассажира, который «мешает спокойствию других пассажиров» за «игру на музыкальных инструментах, пение и иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)».
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