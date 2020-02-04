Плохо пахнущих и поющих россиян предложили высаживать из электричек

Пассажиров хотят также наказать за грязную одежду и игру на музыкальных инструментах.

Минтранс предложил высаживать пассажиров из электричек за мешающие другим людям плохой запах, грязную одежду, пение и игру на музыкальных инструментах.

Министерство предложило изменить некоторые правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Минтранса в 2013 году.

В частности, предлагается наказывать пассажира, который «мешает спокойствию других пассажиров» за «игру на музыкальных инструментах, пение и иные действия, нарушающие спокойствие других пассажиров (неприятный, зловонный запах, грязная одежда и пр.)».

Ранее «Блокнот» писал о том, как сотрудники метро в Индии избивают мужчин.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Сотрудники Корнелльского университета рассказали, что им удалось решить одну из наиболее важных проблем современного роботостроения – контролирование их внутренне температуры. Теперь ученые способны заставить роботов потеть. Не секрет, что роботы умеют остывать, ведь в процессе работы они нагреваются и перестают быть работоспособными. В ходе масштабного исследования эксперты научились заставлять роботов потеть. Для этого ими была […]