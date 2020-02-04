«Вы ничего не умеете». Российский депутат назвал своих избирателей терпилами

Местные жители напомнили народному избраннику, что отдавали за него свои голоса.
В Кировской области депутат Яранской городской думы от «Единой России» Дмитрий Епифанов назвал избирателей терпилами. Пост с соответствующим посылом народный избранник разместил во «ВКонтакте».
«Яранск – город терпил. Не обижайтесь, но кроме того, что писать в группе, вы ничего не умеете», – написал Епифанов в группе «Подслушано Яранск».
В ответ пользователи напомнили, что отдавали за Епифанова свои голоса на выборах. Кроме того, парламентарию предложили вспомнить правила русского языка, так как пост был написан с ошибками.
«Не забывайте, так называемые «терпилы» за вас голосовали. Вы в первую очередь депутат! Вот и сделайте что-то для народа», – заявили в ответ местные жители.
«Лучше бы, Дмитрий, занялись развитием города, а не писали здесь», – поддержали другие.
Впрочем, нашлись и пользователи, которые вступились за депутата. Они отметили, что Епифанов говорит правду, и не стоит поливать его грязью. Кто-то предположил, что таким необычным образом народный избранник «обратился к администрации».
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