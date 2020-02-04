Правоохранителям в Украине облегчили доступ к банковской тайне

Правоохранителям в Украине облегчили доступ к банковской тайне

04.02.2020, 12:06, Новости дня

Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, говорится в сообщении пресс-службы регулятора от 3 февраля.

Порядок приведен в соответствие с нормами закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов», который был принят Верховной Радой 31 октября 2019 года.

«Государственные органы, указанные в п. 3, 3-1 и 3-2 ч. 1 ст. 62 закона Украины «О банках и банковской деятельности», могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках», – сообщила пресс-служба НБУ.

В перечне государственных органов, которые уполномочены направлять письменные запросы о банковских счетах, – Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция, Национальное антикоррупционное бюро, Антимонопольный комитет Украины и органы прокуратуры Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Январские поставки газа Газпрома в Европу через Украину упали втрое по отношению к январю прошлого года и составили всего 2,65 млрд кубометров против 8 млрд в прошлом году. Поставки упали и по украинскому транзиту, и через территорию Белоруссии по системе "Ямал". По Северному потоку-1 они, наоборот, несколько выросли. В целом падение экспорта в Европу в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика