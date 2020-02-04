Правоохранителям в Украине облегчили доступ к банковской тайне

Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, говорится в сообщении пресс-службы регулятора от 3 февраля.

Порядок приведен в соответствие с нормами закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов», который был принят Верховной Радой 31 октября 2019 года.

«Государственные органы, указанные в п. 3, 3-1 и 3-2 ч. 1 ст. 62 закона Украины «О банках и банковской деятельности», могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках», – сообщила пресс-служба НБУ.

В перечне государственных органов, которые уполномочены направлять письменные запросы о банковских счетах, – Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция, Национальное антикоррупционное бюро, Антимонопольный комитет Украины и органы прокуратуры Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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