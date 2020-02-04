Появилось видео нападения на медиков перинатального центра в Волгограде

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей конфликтную ситуацию в волгоградском перинатальном центре. Инцидент произошел незадолго до Нового года, однако запись стала доступна только сейчас.

Местные СМИ, со ссылкой на полицейских, сообщают, что 30 декабря минувшего года к медикам обратилась 23-летняя женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности.

После осмотра ей было предложено остаться с стационаре, однако в дело вмешался ее 22-летний сожитель – женщина связалась с ним по телефону и попросила забрать ее из медицинского учреждения.

Мужчина устроил скандал и увел подругу, предварительно ударив 39-летнего врача и 64-летнюю медсестру.

Пострадавшие обратились в правоохранительные органы и стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Побои", теперь агрессору может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Источник: Вести

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