Появилось видео нападения на медиков перинатального центра в Волгограде

В Сети опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей конфликтную ситуацию в волгоградском перинатальном центре. Инцидент произошел незадолго до Нового года, однако запись стала доступна только сейчас.
Местные СМИ, со ссылкой на полицейских, сообщают, что 30 декабря минувшего года к медикам обратилась 23-летняя женщина, находившаяся на седьмом месяце беременности.
После осмотра ей было предложено остаться с стационаре, однако в дело вмешался ее 22-летний сожитель – женщина связалась с ним по телефону и попросила забрать ее из медицинского учреждения.
Мужчина устроил скандал и увел подругу, предварительно ударив 39-летнего врача и 64-летнюю медсестру.
Пострадавшие обратились в правоохранительные органы и стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Побои", теперь агрессору может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сотрудники Корнелльского университета рассказали, что им удалось решить одну из наиболее важных проблем современного роботостроения – контролирование их внутренне температуры. Теперь ученые способны заставить роботов потеть. Не секрет, что роботы умеют остывать, ведь в процессе работы они нагреваются и перестают быть работоспособными. В ходе масштабного исследования эксперты научились заставлять роботов потеть. Для этого ими была […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Правоохранители установили личности организовавших похищение французского оператора в Крыму в 2014 году / 27 января
- Вопрос дня: Как правильно купаться в проруби на Крещение? / 17 января
- МИД Ирана заявил протест британскому послу из-за его участия в «незаконном» митинге / 12 января
- Биограф рассказал, как Путин спас дочерей / 29 декабря
- Появилось видео нападения группы мужчин на девушку в Петербурге / 11 декабря
- Помпео похвастался укреплением партнерства с Белоруссией / 4 февраля
- Рябошапка уволил прокурора Киева Говду / 17 декабря
- Певец Род Стюарт устроил дебош после неудачного проникновения на детский праздник / 4 января