Первый самолет с россиянами вылетел из Уханя

Первый самолет ВКС РФ вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".
Как сообщили в Минобороны РФ, лайнер вылетел с аэродрома с аэродрома Восточного военного округа.
Накануне во время оперативного совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным об эвакуации более 130 россиян из Китая заявил вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
При этом точное место, куда привезут людей для прохождения карантина, пока не определено. "Сейчас рассматриваются три возможные площадки, поэтому окончательное решение будет принято уже непосредственно при эвакуации", — рассказал замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
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