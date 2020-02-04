В истории сирот, на которых легли долги умершей матери, разберется Следком

Следственное управление СК по Самарской области заинтересовалось взысканием с сирот долгов их матери. Правда, после волны публикаций в СМИ, банк этот вопрос оперативно урегулировал, однако, у следователей еще остались вопросы.
Накануне, 3 февраля начата доследственная проверка по материалам в интернете, где публиковалась информация о сиротах, которых суд обязал выплачивать долги умершей матери. В частности, сироту-инвалида Олега Исатова Похвистневский районный суд обязал выплатить банковский долг за мать. Кроме того, часть долгов распределили и между его несовершеннолетними сестрой и братом. Сейчас они живут в приемных семьях. Общая сумма составила более 100 тысяч рублей.
Как напоминают "Вести Самара", мать лишили родительских прав, когда Олегу было всего полтора года.
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ГТРК "Самара"
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