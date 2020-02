Уайлдер хотел застрелиться. Боксер-чемпион рассказал о депрессии

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер, чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета, поделился с журналистами своими переживаниями молодых лет, когда в его жизни было очень много стрессовых ситуаций и он даже подумывал о самоубийстве.

Чемпион WBC вспомнил свою молодость, когда он в 19 лет работал официантом в закусочной и даже не думал о спортивной карьере. Будущий боксер был уже женат и его первая дочь Нэия родилась с расщеплением позвоночника. По его словам, Уайлдер пережил нелегкие времена.

"Самый тяжелый момент для меня случился в 2005 году, я думаю, когда моя дочь родилась, — цитирует боксера BT Sports. – Но через год стало еще хуже – я потерял семью, в какой-то момент у меня на коленях лежал пистолет, я был готов совершить самоубийство. Такие мысли приходят в голову любому, кто переживает что-то вроде депрессии".

Wilder should be applauded for talking about this. This takes a ton of character to open up about.

Champion mindset. Don't give up. Don't quit.#Mentalhealth #WilderFury2 https://t.co/dh7TXQcMg0

— Nevis (@nevismusic) February 3, 2020

"И вам иногда кажется, что единственный способ покончить со всем этим – самоубийство. Вы не думаете ни о ком другом, вы думаете только о себе и о том, что происходит. Тяжело быть 19-летним пацаном, у которого родился первый ребенок с тяжелым расстройством", – рассказал Уайлдер.

Источник: Вести

