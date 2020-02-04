Житель Красноярска убил семейную пару с помощью мясорубки

В Красноярске местный житель жестоко расправился с семейной парой после совместного распития алкоголя. Своих жертв он порезал ножом и забил мясорубкой, сообщает РИА «ФАН».

В прокуратуре выяснили, что мужчина приехал в гости к бывшему мужу своей жены и его спутницы. Они говорили о воспитании детей и выпивали спиртное. В какой-то момент между ними начался ожесточенный спор и гость вооружился кухонными приборами. Он нанес хозяевам дома множество ударов, из-за чего те вскоре скончались. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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