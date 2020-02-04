Песков прояснил вопрос с приглашением Польше на празднование Дня Победы

Песков прояснил вопрос с приглашением Польше на празднование Дня Победы

04.02.2020, 12:05, Новости дня

Россия пока не направляла приглашение властям Польши на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что приглашение руководству Польши «не передавалось пока», передает ТАСС.

Данный вопрос «не вставал на повестку дня».

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией» о трактовке событий Второй мировой войны.

«Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице», – прокомментировала эти слова официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сенатор Алексей Пушков заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что Варшава приписала себе несуществующую победу над Россией.

В минувшем году российский лидер Владимир Путин напомнил, что незадолго до начала войны Польша была заодно с гитлеровской Германией и в 1938 году участвовала в разделе Чехословакии.

23 января Путин выступил с речью на Мировом форуме Холокоста в Израиле, посвященном 75-летию со дня освобождения Освенцима. До этого он заявил: противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только аргументированной правдой.

Президент напомнил также, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности.



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