Мнения: Трансгендеры Древнего Рима

Мнения: Трансгендеры Древнего Рима

04.02.2020, 12:05, Новости дня

Современное распространение трансгендерной практики, а проще говоря – оскопления лиц мужского пола, до сих пор не получило должного отражения в искусстве.

Современное распространение трансгендерной практики, а проще говоря – оскопления лиц мужского пола, до сих пор не получило должного отражения в искусстве.

Отсутствует как образ оптимистического скопца – хотя, казалось бы, если операция не приносит счастья и радости, так зачем и скопиться, – так и просто хоть какого-нибудь скопца (если не считать героя музыкальной комедии «Farinelli il castrato»). Искусство отстает от жизни.

Это при том, что в изящной словесности есть две знаменитые поэмы, в которых трансгендерная практика отражена во всей своей сложной противоречивости.

Одна называется «Аттис» и принадлежит перу римского поэта Г.В. Катулла (87 – 54 гг. до Р.Х., т.е. времена Катилины, Цицерона и первого триумвирата). В ней рассказывается о юноше-трансгендере, у которого первоначальный энтузиазм –

«По морям промчался Аттис на летучем, легком челне,
Поспешил проворным бегом в ту ли глушь фригийских лесов,
В те ли дебри рощ дремучих, ко святым богини местам.
Подстрекаем буйной страстью, накатившей яростью пьян,
Оскопил он острым камнем молодое тело свое» –
сменяется унынием от осознания трансгендерной необратимости:
«И теперь мне стать служанкой, стать Кибелы верной рабой!
Стать Менадой, стать калекой, стать бесплодным, бедным скопцом!».

После чего феминистическая богиня-мать Кибела, заслышав сетования Аттиса, насылает на него льва, чтобы тот ужасным рыком прекратил ропот скопца:

«Поспеши, мой друг свирепый, в богохульца ужас всели!
Пусть, охвачен темным страхом, возвратится в дебри лесов
Тот безумец, тот несчастный, кто бежал от власти моей».

Через девятнадцать веков граф А. К. Толстой развил данную античную традицию, написав в 1864 г. поэму «Бунт в Ватикане» – про то, как

«Взбунтовалися кастраты,
Входят в папины палаты:
«Отчего мы не женаты?
Чем мы виноваты?».

Первосвященник пытается их успокоить, указуя на необратимость операции по перемене пола:

«Эх, нелегкая пристала! –
Молвил Папа с пьедестала,–
Уж коль с воза что упало,
Так пиши: пропало!
Эта вещь, – прибавил Папа, –
Пропади хоть у Приапа,
Нет на это эскулапа,
Эта вещь – не шляпа!».

Трансгендеры, однако, продолжают роптать, и Папа вынужден их устрашить, насылая на них вместо свирепых львов не менее свирепого военного министра Папской области Ф. К. Мероде. После чего

«Добрый папа на свободе
Вновь печется о народе,
А кастратам Де-Мероде
Молвит в этом роде:
«Погодите вы, злодеи!
Всех повешу за … я!».
Папа ж рек, слегка краснея:
«Надо быть умнее!».
И конец настал всем спорам;
Прежний при дворе декорум,
И пищат кастраты хором
Вплоть ad finem seculorum!..».

Положим, либеральный граф писал свою поэму во второй половине XIX в., когда музыкальная кастрация, равно как и увечащие художества вообще, почитались пережитками варварства (см. написанный в то же время роман «Человек, который смеется»), но катулловский «Аттис» был написан на самом закате римской республики, когда всякие излишества нехорошие отнюдь не преследовались ни законом, ни общественным мнением. Уровень безумных цезарей I в. по Р. Х. еще не был достигнут, но в общем-то нравы были на той же линии.

Собственно, и Нероновы опыты с трансгендерами римской публикой не слишком одобрялись. «Мальчика Спора он сделал евнухом и даже пытался сделать женщиной: он справил с ним свадьбу со всеми обрядами, с приданым и с факелом, с великой пышностью ввел его в свой дом и жил с ним как с женой. Еще памятна чья-то удачная шутка: счастливы были бы люди, будь у Неронова отца такая жена! Этого Спора он одел, как императрицу, и в носилках возил его с собою и в Греции по собраниям и торжищам, то и дело его целуя» (Suet. 28) – эпизод явно не подавался историком, как пример прогрессивности и просвещенности Нерона.

Скопцы для чего-то были нужны – то для похоти, то ли для культа, — но в качестве сугубого instrumentum vocale. Мнения самого говорящего орудия никто не спрашивал. В ряде случаев не спрашивают и теперь, когда в передовых странах скопят несовершеннолетних мальчиков, но, правда, объясняют общественности, сколь это хорошо и замечательно. В старинные эпохи такими объяснениями не заморачивались. «Надо – значит надо», а в напыщенных трансгендерных штудиях какая же нужда, когда «Чикнул раз – вот и вся штука».

Во времена поздней римской республики, не говоря уже о папстве XIX в., нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации (за исключением секты «белых голубей», которую все согласно почитали изуверской), и в передовых университетах тому не учили. Таковы парадоксы старинного и нового скопчества.

Теги: 

секс-меньшинства
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гомосексуализм



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