Медики: Головной убор у мужчин может стать причиной облысения

Медики рассказали, что неправильно подобранный головной убор у мужчин может стать причиной облысения. Он должен быть без резинок на затылке и исключительно из натуральных материалов.
Врачи-дерматологи из клинического комплекса Cleveland Clinic предупредили всех мужчин о важности правильно выбирать любой головной убор, особенно зимний. В нём не должно быть никаких кожаных подкладок, а шапку лучше взять из натуральных материалов. Синтетические вещества препятствуют правильной вентиляции из-за чего голова может потеть. Это спровоцирует различные заболевания, включая перхоть и даже выпадение волос. Также головной убор не должен быть чересчур тесным, особенно в зоне затылка.
Не стоит забывать и о чистоте головного убора. Его необходимо регулярно стирать, что может негативно отразиться на внешнем виде недорогих изделий. Именно поэтому к выбору шапки следует подходить максимально ответственно. Не стоит вовсе пренебрегать головным убором, особенно в морозные дни. Ветер и низкая температура негативно сказываются на здоровье волосяных луковиц, что также может привести к облысению.
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