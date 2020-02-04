«Я на коленях перед тобой»: Дочь Успенской попросила у матери прощения за скандальное шоу

В Instagram-аккаунте Татьяны Плаксиной появилась публикация, адресованная Любови Успенской, с извинениями перед матерью за скандальные высказывания на телешоу. Дочь певицы отметила, она говорила на эмоциях и теперь готова вымаливать прощение.

«Я на коленях перед тобой до конца дней своих», — написала Плаксина. Дочь Успенской сожалеет, что в сложный для них с матерью момент она позволила себе дать волю эмоциям и наговорила лишнего, чем воспользовались непорядочные люди. «Прости за глупость», — извинилась перед звездой ее 30-летняя наследница.



Плаксина выразила благодарность другу Успенской, который помог ей добраться домой. Кроме того, дочь «королевы шансона» отметила Андрея Малахова, поспособствовавшего восстановлению в их семье гармонии. Телеведущий, как заявила Плаксина, действовал «во имя справедливости», а не ради славы и денег, за что она хочет сказать ему огромное спасибо.

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