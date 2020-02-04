Лукашенко подтвердил задержания директоров сахарных заводов

Белорусский лидер Александр Лукашенко подтвердил задержания в стране директоров сахарных заводов, обвинив их в продаже по бросовым ценам сахара через торговый дом в Москве.
Лукашенко сообщил время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», что такого в Белоруссии «еще не было», передает агентство БелТА.
«Они создали в Москве «прокладку» – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», – рассказал президент.
Он добавил, что в ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии задержали четырех руководителей сахарных заводов страны. Позже стало известно, что задержания связаны с поставками в Россию.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как РФ вынудила Лукашенко устроить «сахарные аресты».
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Последнее: Белорусский лидер Александр Лукашенко подтвердил задержания в стране директоров сахарных заводов, обвинив их в продаже по бросовым ценам сахара через торговый дом в Москве. Лукашенко сообщил время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда», что такого в Белоруссии «еще не было», передает агентство БелТА. «Они создали в Москве «прокладку» – торговый дом. Поставили туда своих. С […]
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