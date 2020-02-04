Экс-полковник Захарченко подрался в колонии

Осужденный за взятки экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко стал участником драки в колонии, которую назвал провокацией с целью ужесточить ему наказание, сообщил его адвокат Александр Горбатенко.
«Как мне рассказал Дмитрий, 9 января этот человек, так называемый «обиженный», из его же отряда ИК-5 в Мордовии напал на него. Он его оттолкнул, после чего на зачинщика налетели другие осужденные и начали его бить. Но когда появились сотрудники администрации, участники драки дружно заявили, что его избивал Дмитрий», – передает РИА «Новости» слова адвоката.
Он добавил, что в настоящее время проводится доследственная проверка, накануне его опрашивал дознаватель по обстоятельствам инцидента.
Горбатенко отметил, что Захарченко написал заявление в администрацию колонии о случившемся, он рассматривает эту ситуацию как откровенную провокацию с целью оказать на него давление и возбудить в отношении него уголовное дело, чтобы ужесточить наказание. Сотрудники полиции в Мордовии проводят доследственную проверку.
«Это лицо находится на территории больницы с 10 января. Формально может появиться документ о потере его нетрудоспособности более чем на 20 дней, а это уже уголовная ст. 115 УК РФ (побои). С точки зрения Уголовного кодекса это является рецидивом, то есть совершением умышленного преступления, что может повлечь увеличение срока», – сказал Горбатенко.
Приговор Захарченко был вынесен 10 июня. Его обвиняли в получении взяток, 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 12,5 лет колонии.
Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. В ноябре его перевели в мордовскую колонию.
Напомним, 14 января сообщалось, что Захарченко, отбывающий наказание в исправительной колонии №5 в Мордовии, подрался с другим заключенным.
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