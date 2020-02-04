Первый заместитель председателя парламента Чечни, муж сестры Рамзана Кадырова — Салман Закриев — указал, что его жена Зулай владеет квартирой площадью 167,7 кв. м. Об этом пишет «Собеседник». По данным издания, речь идет о двухэтажном пентхаусе в московском ЖК «Соколиное гнездо», рыночная стоимость которого составляет около 1 млн $.
Этим пентхаусом сестра главы Чечни, согласно выписке из Росреестра, владеет уже 15 лет, однако в прошлых декларациях Закриева собственность такой площади не упоминалась. Ранее он сообщал только о пользовании супругой квартирой в 130 кв. м. По данным «Собеседника», в столичном пентхаусе около с метро «Сокол» был зарегистрирован и нынешний мэр Грозного — Якуб Закриев — сын Салмана Закриева. Он окончил расположенную неподалеку частную Петровскую школу, а затем – Суворовское училище и МГУ.
Как отмечает издание, из анализа открытой части декларации невозможно установить, является ли это нарушением антикоррупционного законодательства или просто технической ошибкой.
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Последнее: Первый заместитель председателя парламента Чечни, муж сестры Рамзана Кадырова — Салман Закриев — указал, что его жена Зулай владеет квартирой площадью 167,7 кв. м. Об этом пишет «Собеседник». По данным издания, речь идет о двухэтажном пентхаусе в московском ЖК «Соколиное гнездо», рыночная стоимость которого составляет около 1 млн $. Этим пентхаусом сестра главы Чечни, согласно выписке из Росреестра, владеет […]
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