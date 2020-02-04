Зять Кадырова скрывал в декларации квартиру за $1 млн, где проживал и его сын — мэр Грозного — «Собеседник»

Зять Кадырова скрывал в декларации квартиру за $1 млн, где проживал и его сын — мэр Грозного — «Собеседник»

04.02.2020, 11:57, Новости дня

Первый заместитель председателя парламента Чечни, муж сестры Рамзана Кадырова — Салман Закриев — указал, что его жена Зулай владеет квартирой площадью 167,7 кв. м. Об этом пишет «Собеседник». По данным издания, речь идет о двухэтажном пентхаусе в московском ЖК «Соколиное гнездо», рыночная стоимость которого составляет около 1 млн $.

Этим пентхаусом сестра главы Чечни, согласно выписке из Росреестра, владеет уже 15 лет, однако в прошлых декларациях Закриева собственность такой площади не упоминалась. Ранее он сообщал только о пользовании супругой квартирой в 130 кв. м. По данным «Собеседника», в столичном пентхаусе около с метро «Сокол» был зарегистрирован и нынешний мэр Грозного — Якуб Закриев — сын Салмана Закриева. Он окончил расположенную неподалеку частную Петровскую школу, а затем – Суворовское училище и МГУ.

Как отмечает издание, из анализа открытой части декларации невозможно установить, является ли это нарушением антикоррупционного законодательства или просто технической ошибкой.

 



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Последнее: Первый заместитель председателя парламента Чечни, муж сестры Рамзана Кадырова — Салман Закриев — указал, что его жена Зулай владеет квартирой площадью 167,7 кв. м. Об этом пишет «Собеседник». По данным издания, речь идет о двухэтажном пентхаусе в московском ЖК «Соколиное гнездо», рыночная стоимость которого составляет около 1 млн $. Этим пентхаусом сестра главы Чечни, согласно выписке из Росреестра, владеет […]

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