Пышнотелая alyona alyona сняла на видео ныряние в бассейн

Украинская рэп-певица с формами plus size alyona alyona показала в Instagram, как ныряет под воду в бассейн.
«Рыбка перевернет твое судно вверх дном», – написала она.
В ролике исполнительница предстала в купальнике.
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Рибка переверне твоє судно верх-дном * * #splashchallenge
alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню «Залишаю свій дім» она показала переезд в Киев.
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Украинская рэп-певица с формами plus size alyona alyona показала в Instagram, как ныряет под воду в бассейн. «Рыбка перевернет твое судно вверх дном», – написала она. В ролике исполнительница предстала в купальнике. Посмотреть эту публикацию в Instagram Рибка переверне твоє судно верх-дном * * #splashchallenge Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 2 Фев 2020 в 10:03 PST alyona alyona родилась 14 […]
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