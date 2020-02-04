Мнение: Типажи

Сформулировали тут с однокурсницами и коллегами, что есть несколько разных типов искусствоведов.

Для прочего мира заметней всего, что искусствоведы бывают "говорящие" и "неговорящие". Впрочем, на самом деле окружающий мир замечает только "говорящих" искусствоведов, публичных персон, а 95% остальных, истинных трудяг, которые и делают выставки, пишут каталоги, занимаются реставрацией и исследованиями — не замечают. Увы.

Опишу "говорящих".

У говорящих искусствоведов есть две главные школы:

1) "школа слез и восторгов"

2) "школа теорий и терминов"

Искусствоведы "школы слез и восторгов" — это те, которых делают карикатурными персонажами в кино, особенно советском. Большинство людей мирских профессий судят об искусствоведах именно по ним, поскольку они самые "громкие". Они читают лекции, водят экскурсии, бывали у них свои телепередачи. Делается это со всплескиванием руками и придыханиями, воспеваниями Искусства и художников как богов. Собственно, как подсказывают мне, именно это критиковала новая теория искусства: Элкинс пишет о традиционном искусствоведении как о «коллективной истерии» о картинах, Диди-Юберман — о высокомерном всезнании для сокрытия неуверенности и аффектов и так далее. Таких аудитория любит сильно, они заводят, умеют втянуть, заинтересовать своей темой.

Искусствоведы "школы теорий и терминов" — встречаются в меньшем количестве (и, в отличие от первой группы, там попадаются мужчины). На одном полюсе — великолепные университетские преподаватели, благодаря которым наука продолжает все-таки существовать. Впрочем, то, что они великолепные, способна осознать лишь ограниченная группа потребителей их знаний. Из-за большой сложности темы и терминов. Обычные люди от их речей впадают в уважительный ступор и, если попадаются их книги, закрывают в ужасе на 5-й странице, а видеолекции выключают на 2-минуте (видеолекции первой группы можно смотреть часами, они харизматики). Однако, если первую группу критикуют словами "что это за ахинея?", то вот этих словами "что это за заумь?". На другом полюсе здесь же — теоретики-конспирологи, с легким дэнбрауновским душком, обычно без твердой научной школы. Слава богу, у нас в стране их маловато, а вот среди западных попадаются.

Сложных "теоретиков" тоже любят, но еще больше уважают, а еще больше уважают себя, когда начинают понимать, что они говорят, и это порождает чувство привязанности и признательности к ним.

Наконец, есть третья школа, самая малочисленная. Я лично знаю из нее 3 человек всего. Назовем ее "просто и понятно". Первая группа критикует ее за десакрализацию Священного Искусства и Божественной Красоты, вторая группа критикует за десакрализацию сложных научных теорий, упрощение их, разжевывание до кашицы. Пренебрегая тем, что на самом деле все нацелены на совершенно разную аудиторию. Да и на самом деле, просто обусловлено разными типами личности и мышления у обладателей одной и той же профессии. Мне кажется, на самом деле, разница тут в том, что первые две группы по своему подходу — это "лекторы", артисты, будто выступающие на сцене, на кафедре. Могут они выступать и за стеклянной стеной, на камеру. Третья же группа — это "педагоги", которые не выступают, а ведут постоянный диалог с "учениками". И лекционный зал заводит их не как актеров — отдачей витальной энергии, а уместными вопросами, т.е. тут подстройка не сверху вниз, а на одном уровне диалог. Разные формы обучения — это нормально, именно поэтому в университете есть и лекции, и семинары (и есть преподы, которые боги в одном и невыносимы в другом, и наоборот; а те, которые умеют все — это просто высшие существа).

Да, еще надо уточнить, что некоторые из "неговорящих" теоретиков, а также некоторые из "говорящих", придерживаются совершенно четкого мнения, что история (и особенно теория) искусства — это такое тайное знание. Как у масонов. Делиться им можно только с ограниченным кругом избранных с номерными пропусками. Объяснять понятными словами — смертный грех. Кто преступает эти правила и открывает тайное знание профанам — должен быть извергнут из сана.

Для тех, кто все еще хочет стать искусствоведом, добавлю, что мужчин среди них — 5%, и они всегда получают офигительные преференции, т.е. любую хорошую должность при всех раскладах получит твой мужчина-однокурсник (впрочем, не факт что не заслуженно, ага). Также очень сильна дискриминация по возрасту, царит геронтократия, искусствоведки живут очень долго (см. Антонова), и пока тебе не перевалит лет за 40-45 и за третий развод, ты будешь числится в "девочках" и оставаться на побегушках. На вопрос, сколько искусствоведы зарабатывают, я отвечала тут.

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Именно поэтому я не настоящий искусствовед, а журналист с искусствоведческим образованием.

Источник: Шакко

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