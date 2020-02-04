Первый самолет вылетел для эвакуации россиян из Уханя

Первый самолет Воздушно-космических сил РФ вылетел для эвакуации россиян из китайского Уханя, сообщили в Минобороны.

«Первый самолет Воздушно-космических сил РФ вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской народной республики», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Для сопровождения эвакуируемых россиян в самолете находятся военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

В конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о принятии решения о начале эвакуации российских граждан из Уханя и Хубэя. По словам Голиковой, по предварительным данным в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй – 341.

В пятницу в РФ были выявлены первые два случая заражения коронавирусом.

Тем временем Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.





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