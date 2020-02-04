Первый самолет вылетел для эвакуации россиян из Уханя

Первый самолет вылетел для эвакуации россиян из Уханя

04.02.2020, 11:51, Новости дня

Первый самолет Воздушно-космических сил РФ вылетел для эвакуации россиян из китайского Уханя, сообщили в Минобороны.

«Первый самолет Воздушно-космических сил РФ вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской народной республики», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Для сопровождения эвакуируемых россиян в самолете находятся военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

В конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о принятии решения о начале эвакуации российских граждан из Уханя и Хубэя. По словам Голиковой, по предварительным данным в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй – 341.

В пятницу в РФ были выявлены первые два случая заражения коронавирусом.

Тем временем Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Национальный банк Украины 27–31 января продал $143,5 млн на межбанковском валютном рынке для поддержания курса гривны. Об этом говорится на сайте НБУ. При этом Нацбанк за этот же период не проводил интервенций по покупке валюты. В течение 20–24 января центробанк выкупил на межбанковском валютном рынке $50 млн, а продал $76,5 миллиона для сдерживания роста курса […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика