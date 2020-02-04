Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что 7 февраля планируется встреча главы российского государства Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Собственно этому предшествовали непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне, они продолжаются. Действительно, такая встреча с президентом Белоруссии готовится на пятницу», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что встреча пройдет в России.

Ранее Лукашенко сообщил, что 7 февраля планирует встретиться с Путиным.

Он также заявил, что Минск хочет честных отношений с Россией. «Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите – пусть скажут нам об этом. И не кричат: «Ах, Помпео (госсекретарь США) приехал. Завтра Трамп приедет… Что они будут делать?» – сообщил Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что Белоруссия хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. «Но если вы пообещали за пять лет, когда «Белтрансгаз» купили (ныне «дочка» Газпрома) вывести нас на внутрироссийские цены (на российский газ), так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли», – заметил он.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия, как суверенная и независимая страна, определяет, какую проводить внешнюю политику. «Или мы этим навредили России? Нет», – добавил он.

Глава Госдепа Майкл Помпео 1 февраля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об отношениях Белоруссии и США.

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