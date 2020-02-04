Мнение: Дефицит работы в России

Очень жизненная история — попытка нанять людей на работу закончилась провалом. Как показывает опыт, если получать больше денег хотят все, то менять работу готовы немногие, а желающих напрягаться ради смены работы уже совсем мало. Цитирую письмо читателя:

Олег, здравствуйте!

Недавно Вы разместили у себя в «Живом журнале» результаты исследования «Суперджоб», согласно которому 29% опрошенных граждан России не хотели бы работать:

https://olegmakarenko.ru/1773672.html

Приведу Вам небольшой пример, который я некоторое время назад видел сам.

Я являюсь федеральным государственным гражданским служащим и замещаю должность в одном федеральном государственном органе. Несколько месяцев назад у нас был конкурс на включение в кадровый резерв нашего органа. В случае появления вакантных должностей их замещение производится, в том числе, из этого резерва.

Конкурс состоял из двух основных этапов: 1) проверка документов; 2) проверка знаний и навыков претендентов.

Документов требуется собрать и оформить довольно много, в том числе медицинскую справку. Это серьезная работа.

На включение в резерв юридического подразделения, где я служу, заявки подали и прошли первый этап конкурса (подача документов) 13 человек.

Однако на второй этап конкурса (тестирование) почему-то приехало только 9 человек. Казалось бы, люди долго собирали и оформляли документы, проходили медицинское обследование, чтоб получить справку, но на тестирование даже не поехали.

Все говорят о престиже государственной службы. Но где же этот престиж, если люди даже поленились приехать на тестирование (где их ждали) и в перспективе занять должность федеральной государственной гражданской службы?

Дальше еще интереснее. Из девяти приехавших человек четыре не смогли пройти тестирование, ответив на довольно простые вопросы (чтобы тест считался пройденным, надо ответить правильно не менее чем на 70% вопросов). Тестирование проходило на компьютерах; из нескольких вариантов надо выбрать один правильный. Вопросы, повторю, довольно простые. То есть люди порой не знают самых элементарных вещей по своей профессии.

И вишенка на торте. Те оставшиеся пять человек, которые прошли-таки тест, правильно ответив более чем на 70% вопросов, наделали кучу ошибок на юридических вопросах. А я напомню, что этих людей включили в резерв юридического подразделения. То есть юристы «запоролись» на простых юридических вопросах.

Я привел только один пример, однако похожих ситуаций в своей жизни я наблюдал великое множество, в том числе ситуаций, когда на работу никак не могут найти человека, который знает хоть что-то и который способен нормально работать.

Выводы я могу сделать только тревожные:

1) очень многие граждане России категорически не хотят нормально учиться;

2) очень многие граждане России не особо хотят искать работу, даже когда у них есть много вариантов для трудоустройства;

3) устроившись-таки на работу, многие граждане России не хотят и не могут качественно выполнять свои обязанности, в том числе из-за пункта 1.

Полагаю, одной из стратегических социальных задач, стоящих перед нами, является искоренение отвращения к учебе и работе у наших граждан.

Источник: Место для дискуссий

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