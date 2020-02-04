Мемориальный центр «Яд Вашем» извинился за искажение истории Польши в презентациях на форуме памяти жертв Холокоста

Израильский национальный мемориал Холокоста «Яд Вашем» принес официальные извинения за искажение исторической правды, допущенное во время международного форума по случаю 75-летия освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц. Об этом на сайте мемориала 3 февраля заявил глава Международного института исследований Холокоста Дан Михман.

Он признал, что видеоматериалы, продемонстрированные гостям форума 23 января, несли оттенок тенденциозности.

«Фильм, который должен был кратко рассказать о ключевых моментах Второй мировой войны и Холокоста, включал ряд неточностей, которые привели к частично несбалансированному представлению исторических фактов. В ленте не упоминался раздел Польши между нацистской Германией и Советским Союзом в 1939 году и завоевание Западной Европы в 1940 году. Кроме того, на картах были показаны неправильные границы между Польшей и ее соседями, а концентрационные лагеря ошибочно идентифицированы как лагеря смерти», – написал профессор Михман.

Он подчеркнул, что ошибки в этих короткометражных фильмах не отражают подход «Яд Вашем» к изображенным историческим проблемам.

«Заявляем о нашей неизменной приверженности исторической правде и исследованиям, цель которых не допустить искажения политического дискурса в различных странах», – добавил историк.

Президент Польши Анджей Дуда, отказавшийся от визита в Израиль на форум по случаю 75-летия освобождения узников Аушвица, заявил, что его решение оказалось правильным, поскольку организаторы показали оскорбительную для поляков документальную ленту о событиях Второй мировой войны. На картах Европы того времени Польша отсутствовала, кроме того, в фильме ничего не было сказано о сопротивлении гитлеровцам на польской территории в 1939–1945 годах, отметил Дуда. Он возложил ответственность за искажение исторической правды на фонд российского предпринимателя Моше Кантора, который готовил материалы форума.

Мероприятие 23 января посетили почти 50 мировых лидеров, среди которых был президент России Владимир Путин.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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