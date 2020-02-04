Эвакуироваться из Китая готовы 132 россиянина

Уехать из китайской провинции Хубэй в Россию захотели 132 гражданина нашей страны, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Пекине.

Эвакуация россиян, объявленная из угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV, запланирована на 4 февраля. Точно место, куда привезут людей для прохождения карантина, пока не определено.

"Сейчас рассматриваются три возможные площадки, поэтому окончательное решение будет принято уже непосредственно при эвакуации", — рассказал РИА Новости замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

При этом он уточнил, что в Москву и Владивосток эвакуировать россиян не планируется.

"Большинству, конечно, предстоящий карантин неприятен, но все понимают его необходимость и неизбежность", — заявил ТАСС по телефону одна из российских студенток Уханьского университета. По ее словам, настроение у всех уезжающих спокойное, все готовятся к переезду.

При этом несколько человек изменили свои планы и решили остаться в Ухане. По их мнению, принимаемых китайцами мер вполне достаточно, чтобы остановить эпидемию.

"Сведений о россиянах, заболевших пневмонией нового типа в Китае, нет", — отметил пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.

По последним данным, от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тысячи.

Ранее известный российский врач Александр Мясников, комментируя ситуацию, отметил, что смертность от нового коронавируса "соответствует средней смертности от обычной пневмонии, требующей лечения в госпитале".

Источник: Вести

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