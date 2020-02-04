В Москве отчим издевался над пятилетним пасынком за отказ ложиться спать

Столичное управление СКР проводит доследственную проверку после публикации видео с издевательствами 38-летнего отчима над пятилетним пасынком. Мужчина бил и заставлял плачущего мальчика приседать.

Семья с двумя несовершеннолетними мальчиками (по другой версии, с тремя детьми), по предварительным данным, недавно переехала из Нальчика в Москву. Вечером 26 января 28-летняя супруга дома отсутствовала, а за детьми присматривала ее сестра. Именно она и сделала наделавшую шуму запись. После ее просмотра родственники обратились в правоохранительные органы, тем более у ребенка оказался выбит зуб и повреждена губа.

Мурата Шханухова опросили, но в тот же день отпустили домой. Сам он объяснил свой поступок тем, что мальчик плохо себя вел: выкинул мясо в мусорное ведро, прыгал на раскладушке и упал, а затем отказывался ложиться спать. Тогда-то отчим и применил силу, но явно переусердствовал — его подозревают в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в столичном управлении СКР.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вот воистину гениальная песня, загадка которой не перестает меня волновать. «Полюшко-поле». Вроде бы на вид — какой-то примитив и лубок просто конченый. Мотив — как кто-то за 10 секунд насвистел, текст вообще стихами даже не прикидывается, а впечатление — мощнейшее. Тот случай, когда русским происхождением песни гордишься, тем более, что играют ее по всему миру, […]