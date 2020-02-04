В Москве отчим издевался над пятилетним пасынком за отказ ложиться спать

Столичное управление СКР проводит доследственную проверку после публикации видео с издевательствами 38-летнего отчима над пятилетним пасынком. Мужчина бил и заставлял плачущего мальчика приседать.
Семья с двумя несовершеннолетними мальчиками (по другой версии, с тремя детьми), по предварительным данным, недавно переехала из Нальчика в Москву. Вечером 26 января 28-летняя супруга дома отсутствовала, а за детьми присматривала ее сестра. Именно она и сделала наделавшую шуму запись. После ее просмотра родственники обратились в правоохранительные органы, тем более у ребенка оказался выбит зуб и повреждена губа.
Мурата Шханухова опросили, но в тот же день отпустили домой. Сам он объяснил свой поступок тем, что мальчик плохо себя вел: выкинул мясо в мусорное ведро, прыгал на раскладушке и упал, а затем отказывался ложиться спать. Тогда-то отчим и применил силу, но явно переусердствовал — его подозревают в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
"Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отметили в столичном управлении СКР.
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