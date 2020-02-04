Ubuntu обошла Windows 10 по скорости работы

Операционная система Ubuntu оказалась быстрее Windows 10 в условиях тестирования на бюджетном ноутбуке. Экспериментатор Майкл Лэребал реализовал на устройстве порядка десятков тестов, показавших уверенное превосходство бесплатной ОС в большей части случаев.
Эксперт является создателем популярного портала Phoronix, освещающего ситуацию с ОС Linux. Для проверки скорости работы оболочек использовался ноутбук стоимостью $199. Для тестирования была выбрана ОС Ubuntu Linux версии 20.04 LTS. Она показала результаты примерно на 15% более высокие, чем тот же ноутбук под контролем Windows 10 Home. Процедуры тестирования затрагивали сценарии разработки и запуска веб-приложений.
Бюджетное мобильное устройство модели Motile M141-SL использует процессор Ryzen 3 3200U от компании AMD. Чип имеет 2 ядра при возможности работы в 4 потока с эффективностью 2,6 ГГц. Активация ускорения позволяет повысить производительность до 3,5 ГГц. Ноутбук получил 4 Гб ОЗУ.
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