В Миассе обнаружен заброшенный склад с токсичными отходами. Местные жители опасаются за свое здоровье, передает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

Как стало известно, среди найденного мусора оказались битые лампы разных видов (кварцевые, люминисцентные, ртутные). Таково рода отходы 1 класса являются чрезвычайно токсичными. Они оказывают серьезное воздействие не только на окружающую среду, но и на человека. Оседая в организме, яды из ламп поражают органы и крайне негативно влияют на нервную систему.

Заброшенные склады находятся в аренде у частной компании, как раз занимающейся утилизацией различных отходов. Судя по всему, проблему ликвидации токсичного мусора она решить не смогла. Сейчас областное Министерство экологии проводит проверку.

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ГТРК "Южный Урал"

Источник: Вести

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