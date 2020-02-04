В Миассе обнаружен заброшенный склад с токсичными отходами. Местные жители опасаются за свое здоровье, передает корреспондент ГТРК "Южный Урал".
Как стало известно, среди найденного мусора оказались битые лампы разных видов (кварцевые, люминисцентные, ртутные). Таково рода отходы 1 класса являются чрезвычайно токсичными. Они оказывают серьезное воздействие не только на окружающую среду, но и на человека. Оседая в организме, яды из ламп поражают органы и крайне негативно влияют на нервную систему.
Заброшенные склады находятся в аренде у частной компании, как раз занимающейся утилизацией различных отходов. Судя по всему, проблему ликвидации токсичного мусора она решить не смогла. Сейчас областное Министерство экологии проводит проверку.
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ГТРК "Южный Урал"
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