Посол Франции на Украине призвал к диалогу с Россией

Париж поддерживает диалог с Москвой, так как удержание РФ «в изоляции» не давало результатов, сообщил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

Дипломат указал в интервью украинскому «Общественному ТВ», что «ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали от них дистанцию, – это все не было хорошей тактикой и стратегией», это «не давало хороших результатов», передает ТАСС.

По его словам, первичным стремлением французского лидера Эмманюэля Макрона было то, что нужно попытаться восстановить доверие и начать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, но при этом с четким соблюдением условий.

«Наша позиция абсолютно не изменилась ни в отношении территориальной целостности Украины, ни относительно санкций против России, которые регулярно продлевались, в том числе и совсем недавно на уровне ЕС. То есть диалог – да, но диалог требовательный», – объяснил де Понсен.

Посол отметил, что результатом новой стратегии является возвращение к «нормандскому формату».

«Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между Путиным и (Владимиром) Зеленским. РФ является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог», – сообщил дипломат.

Ранее стало известно о недовольстве Парижа Зеленским.





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