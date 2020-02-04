Эксперты перечислили три популярных направления для празднования Дня святого Валентина

Аналитики назвали наиболее популярные города у влюбленных пар, отмечающих День святого Валентина в других странах. Специалисты онлайн-сервиса OneTwoTrip изучили направления, пользующиеся большим спросом в период с 12 по 15 февраля.
Так, в 2020 году влюбленные пары выбрали Рим. Согласно статистике именно в столицу Италии чаще всего бронируются билеты. Спрос в День святого Валентина на поездку в Рим возрос на 50%. На втором месте оказалась столица Таиланда — Бангкок.
Также чаще всего в День святого Валентина совершают поездки в венгерский Будапешт. Прага и Ереван не смогли попасть в лидирующую тройку, но они аналогичным образом пользуются популярностью у некоторых влюбленных пар, предпочитающих проводить там праздники.
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