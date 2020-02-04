Никиту Белых перевели из тюремного библиотекаря в швеи

Экс-глава Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима №5 УФСИН РФ по Рязанской области по обвинению во взяточничестве, переведен с работы в библиотеке в швейный цех по изготовлению мягких игрушек.

Это произошло около месяца назад — после визита в колонию сотрудников центрального аппарата ФСИН, которые обратили внимание на привилегированное положение экс-чиновника в тюрьме, а также на то, что Белых создал в библиотеке "шикарную по местным меркам комнату отдыха", пишет "Новая газета".

Кроме того, руководство колонии решило, что швеей он заработает больше, чем библиотекарем, для выплаты штрафа, который должен выплатить по решению суда.

Никита Белых был признан виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима в феврале 2018 года.

Кроме того, он должен выплатить штраф в размере более 48 миллионов рублей, а после отбывания наказания в течение трех лет не сможет занимать должности на госслужбе.

Источник: Вести

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