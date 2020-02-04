Парад болезней: еще один вирус унес жизни четырех россиян

Парад болезней: еще один вирус унес жизни четырех россиян

04.02.2020, 11:26, Разное

Пока в Китае бушует коронавирус 2019-nCoV, в Минздраве России сообщили о четырех случаях смерти жителей страны от осложнений, вызванных вирусом гриппа. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Сергей Краевой, передает FlashNord.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили о превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 23 регионах России. В ведомстве отметили, что среди вирусов преобладает грипп типа B.

Ранее стало известно, что число зараженных китайским коронавирусом превысило 20 тысяч человек. Более 400 людей погибли.



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