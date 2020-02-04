Парад болезней: еще один вирус унес жизни четырех россиян

Пока в Китае бушует коронавирус 2019-nCoV, в Минздраве России сообщили о четырех случаях смерти жителей страны от осложнений, вызванных вирусом гриппа. Об этом рассказал замминистра здравоохранения Сергей Краевой, передает FlashNord.
В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили о превышении эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 23 регионах России. В ведомстве отметили, что среди вирусов преобладает грипп типа B.
Ранее стало известно, что число зараженных китайским коронавирусом превысило 20 тысяч человек. Более 400 людей погибли.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева рассказала о зарубежном опыте принятия поправок в основной документ. Во вторник в Общественной палате проходит заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В рамках рабочей группы созданы пять направлений: социальные вопросы, международное право, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В ЕС раскритиковали санкции США против «Северного потока – 2» / 18 декабря
- Цены на нефть резко выросли после атаки США на аэропорт Багдада / 3 января
- В СБУ рассказали о задержании члена партии «Единая Россия» на границе с Крымом / 4 декабря
- Отец сломал ребенку челюсть за непослушание на Камчатке / 28 января
- Путин предложил Чайке стать своим представителем в Северо-Кавказском федеральном округе / 21 января
- Названы сроки визита Хафтара в Москву / 17 января
- Автоновости: Девушку оштрафовали на 250 000 рублей за поездку на каршеринге (рискует каждый) / 22 января
- Оптимизация расходов на оплату труда / 2 декабря