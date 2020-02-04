РПЦ предложили перестать освещать оружие массового поражения

Межсоборное присутствие Русской православной церкви (РПЦ) разработало проект документа, исключающий из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения.
«Не отражено в традиции Православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для «освящения» любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения», – говорится в проекте документа, опубликованном на портале Богослов.ру.
Также проект документа указывает на допустимость благословения «средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, ибо при этом испрашивается у Господа не «освящение» пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, но охранение воинов».
В то же время, согласно проекту, в церкви принят «Чин благословения воинских оружий», включающий в себя благословение личного оружия или средств личной защиты воинов. Кроме того, документ разрешает благословение воина на несение ратной службы соответствует церковной традиции.
Комментарии к проекту документа будут собираться аппаратом Межсоборного присутствия до 1 июня 2020 года, передает ТАСС.
Межсоборное присутствие является совещательным органом высшей церковной власти РПЦ в подготовке решений о наиболее важных вопросах внутрицерковной жизни и внешней деятельности церкви. Члены Межсоборного присутствия избираются Священным синодом из числа архиереев, клириков и мирян. В него также входят все члены Священного синода, а его пленумы возглавляет патриарх. Последнее заседание пленума Межсоборного присутствия состоялось 30 и 31 января 2020 года.
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